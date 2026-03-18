アイフル<8515.T>は、１月１５日に昨年来高値５９５円をつけた後に調整局面となっているが、底打ち反転の兆しがあり、時価水準は下値拾いの好機と考えたい。



単体の個人向け無担保ローン営業貸付金残高が順調に増加している点に注目したい。２６年３月期第３四半期末時点では６３２３億３４００万円となり前期末比で５．７％増加。ローン事業全体の営業貸付金残高も６５００億９４００万円（前期末比５．８％増）に増加した。賃金と物価の好循環や安定的な雇用などのマクロ環境が堅調な資金借り入れ需要を支えており、今後も順調な増加が見込まれている。



２月１０日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、経常利益が２８２億１０００万円（前年同期比４２．８％増）と大幅増益で着地した。ローン事業をはじめ、クレジット事業や信用保証事業など主力事業がそろって好調に推移。営業債権残高・営業収益はともに２ケタ成長を継続した。



２６年３月期通期業績予想は、経常利益３３０億円（前期比２３．１％増）を見込むが、調査機関のなかには３７０億円前後を見込むところもあり、上振れ期待は大。政策金利上昇から同社の金融費用についても上昇が見込まれるが、一方で貸倒関連費用や人件費などその他の費用の営業債権残高に対する比率も低下すると予想され、２７年３月期に経常利益４２０億円を目指す中期経営計画達成は十分射程圏内とみてよいだろう。（仁）



出所：MINKABU PRESS