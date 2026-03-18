エンジン車？ それとも電気自動車!?サッカー元日本代表の小野伸二さんが2026年2月13日にInstagramを更新し、新たな愛車を迎え入れたことを報告しました。どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「小野伸二」に納車された実際の「高級“クーペ”ワゴン」です！ 画像で見る今回の投稿で、「新しい相棒がやってきました」とつづった小野さん。同時に「Audi A6 Avant」と記したハッシュタグも付けられて