現地３月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16第２レグで、守田英正が所属するポルトガルの名門スポルティングが、ノルウェー王者ボデ／グリムトとホームで対戦した。守田が先発したスポルティングは、敵地での第１レグを０−３で落としていたなか、第２レグでは34分に先制すると、61分に加点。78分にも得点を挙げ、ついにアグリゲートスコアを３−３とする。90分で決着をつかず、延長戦に入って92分に勝