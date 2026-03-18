存在感アップ！トヨタ英国法人が発表した「カローラ ハッチバック」と「カローラ ツーリングスポーツ」の2026年モデルが、公開後から大きな注目を集めています。欧州仕様ならではのデザイン刷新や装備の見直しに、多数のユーザーが関心を寄せています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」です！ 画像で見る（88枚）カローラは、1966年に日本で初代モデルが登場して以来、150以上の国と地域で累計500