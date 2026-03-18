2026年の発売が期待される「折りたたみiPhone」では、「iPad」風のインターフェイスが取り入れられるようです。 米ブルームバーグによれば、折りたたみiPhoneでは開いた状態のインターフェイスがiPadのようなレイアウトになり、2つのアプリを並べて表示するマルチタスクをサポートするとのことです。 これまでのiPhoneでは「ピクチャ・イン・ピクチャ」機能を除き、画面上で複数のアプリを同時に実行することはできませ