2026年の発売が期待される「折りたたみiPhone」では、「iPad」風のインターフェイスが取り入れられるようです。

米ブルームバーグによれば、折りたたみiPhoneでは開いた状態のインターフェイスがiPadのようなレイアウトになり、2つのアプリを並べて表示するマルチタスクをサポートするとのことです。

これまでのiPhoneでは「ピクチャ・イン・ピクチャ」機能を除き、画面上で複数のアプリを同時に実行することはできませんでした。折りたたみiPhoneでは多くのアプリで、画面左側にサイドバーが表示されるようになります。

折りたたみiPhoneは開いた状態で、画面のアスペクト比が4:3になる模様。閉じた状態の外側ディスプレイは通常のiPhoneのように機能し、アプリの操作が可能です。セルフィー用のフロントカメラが搭載されますが、顔認証の「Face ID」には対応せず、電源ボタン内蔵型の指紋認証センサーを採用するとのこと。カメラの周りには「Dynamic Island」が表示されるようです。

折りたたみiPhoneは、Samsung製の12GBのメモリーを搭載し、256GB／512GB／1TBのストレージオプションを用意するといわれています。現在の予想価格は約32万円〜46万円です。

折りたたみiPhone用ディスプレイの量産はまもなく始まるとの情報も出回っており、その登場が現実味を増しています。

Source: MacRumors 1, 2, 3, 4

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