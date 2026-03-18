兵庫県のイチゴの名産地の一つ、神戸市北区二郎（にろう）地区で栽培される「二郎いちご」。市場にはあまり出回らないことから“幻のイチゴ”とも呼ばれる地域ブランドだ。約100年の歴史を持つこのイチゴを次の世代へつなげようと、3月20日、初の「二郎いちご祭り」が開かれる。なぜ今、祭りなのか。背景には、産地が直面する課題と、未来を見据えた強い思いがあった。二郎いちご（写真提供：西勉さん）「二郎いちご」は特定の品