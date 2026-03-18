兵庫県のイチゴの名産地の一つ、神戸市北区二郎（にろう）地区で栽培される「二郎いちご」。市場にはあまり出回らないことから“幻のイチゴ”とも呼ばれる地域ブランドだ。約100年の歴史を持つこのイチゴを次の世代へつなげようと、3月20日、初の「二郎いちご祭り」が開かれる。なぜ今、祭りなのか。背景には、産地が直面する課題と、未来を見据えた強い思いがあった。

二郎いちご（写真提供：西勉さん）

「二郎いちご」は特定の品種名ではなく、この地域で培われてきた栽培技術や品質基準によって育てられるイチゴの総称。大正10年ごろに栽培が始まり、昭和期には「宝交早生」の導入やハウス栽培の普及によって生産が安定。現在は11月下旬から6月上旬まで長く楽しめる産地として知られている。

二郎いちご（写真提供：西勉さん）

そんな歴史あるブランドに転機が訪れている。「二郎いちご祭り」を企画した二郎いちご青年部の西勉さんは「生産者の半分以上が高齢で、5年後、10年後を見据えると担い手不足への危機感がある」と話す。

近隣では新規参入による大規模農業が進む一方、二郎では昔ながらのスタイルが中心。「二郎のいちご街道に来ても直売所が開いていない」といった声もあり、かつては“売り切れる人気”の象徴だった状況も、現在は“供給不足”という課題に変わりつつあるという。



さらに、“幻のイチゴ”と呼ばれることにも複雑な思いがある。「手に入りにくい魅力はあるが、その分、知名度が広がりにくい。近くに住んでいる人でも知らない人がいる」と西さん。新たな客層の開拓は急務となっている。

ハウスで育つ二郎いちご（写真提供：西勉さん）

そうした中で立ち上がったのが、今回の祭りだ。「100年続いた二郎いちごを、次の100年につなげよう」という思いが出発点。2026年＝26（にろう）という節目の年に、「まずは一歩踏み出そう」と企画された。



会場では、採れたてのイチゴの販売のほか、いちご大福作り体験、地元店による限定スイーツやドリンクの提供などを予定。地域ぐるみで二郎いちごの魅力を発信する。



「イチゴを通じて、二郎という場所がこれからも元気であり続けてほしい。来てもらって、おいしさを体感してもらえたら」と西さんは来場を呼びかける。

「二郎いちご」の特徴の一つは、現地でしか味わえない鮮度だ。朝に収穫したイチゴがそのまま直売され、直売所内には甘い香りが広がる。「香りはネットでは伝わらない。ここに来て初めて感じてもらえる魅力」と西さんは話す。



神戸市観光園芸協会有野いちご部会の山根康史部会長も「二郎いちごのおいしさは、土壌・水・寒暖差の3つの条件がそろっているから」と説明する。水は六甲山系から流れる清流を使い、昼夜の寒暖差が甘みを引き出す。「朝採れで完熟のイチゴを味わえる産地はなかなかない。ぜひ家族で訪れてほしい」。

二郎いちご（写真提供：西勉さん）

今回の祭りには、地元企業16社が協賛。二郎地区、または、二郎ゆかりの企業がそろい、「地域みんなでつくるイベント」という色合いが強い。



「この祭りを“100分の1回目”にしたい」と西さん。100年後に100回目を迎える未来を見据え、「子どもたちやその孫の世代まで続いてほしい」と願いを込める。

新たな担い手というところでは、二郎では約10年前から新規就農者の受け入れが進んできた。古くからの農家と、新たにイチゴを生業とする人々が一緒になって、今では活発に情報交換をしながら、生産力を高めあっている。



約10年前に、新規就農者として二郎にやってきた山根さんは、「100年続いているけど、みんな地域ととも発展してきた。『二郎いちご』というすごい大きい看板、ブランドを先輩たちが作ってくれた。僕は外から来た人間なので、地域に恩返ししなければいけない」と、この町でイチゴを育てる意義を力説する。



一方、二郎でイチゴとともに育ってきた西さんは「いい関係を築けたことで、いろんな意見を出し合ったり、将来につながる展望が見えてきて、いまちょうどハイブリッドな感じになっている。このメンバーなら『いちご祭り』ができるんじゃないかなと、始めたところもある」と、地域のつながりの重要性を語った。

有馬街道（県道15号神戸三田線）にある通称「二郎いちご街道」を盛り上げるべく、初めて開催される、町の力を結集したイベント。神戸の北にある町がいま、イチゴを軸に再び活気を取り戻そうとしている。



「二郎いちご祭り」は、3月20日の午後1時から午後4時まで、神戸電鉄「二郎」駅近くの新名神高架下B駐車場（兵庫県神戸市北区有野町二郎）で開催。入場は無料。