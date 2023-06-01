【PS5版 Starfield】 4月8日発売予定 価格：6,050円 【FREE LANES】 4月8日実装予定 【TERRAN ARMADA】 4月8日実装予定 価格：未定 Bethesda Softworksは、Xbox Series X|S/PC用RPG「Starfield」において、無料アップデート「FREE LANES」と、DLC「TERRAN ARMADA」を発表した。さらにプレイステ&#