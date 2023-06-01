【PS5版 Starfield】 4月8日発売予定 価格：6,050円 【FREE LANES】 4月8日実装予定 【TERRAN ARMADA】 4月8日実装予定 価格：未定

Bethesda Softworksは、Xbox Series X|S/PC用RPG「Starfield」において、無料アップデート「FREE LANES」と、DLC「TERRAN ARMADA」を発表した。さらにプレイステーション 5で「Starfield」が発売されることが明らかになった。PS5版「Starfield」、「FREE LANES」の実装、DLC「TERRAN ARMADA」発売はすべて4月8日となる。PS5版の価格は6,050円。「TERRAN ARMADA」の価格は未定。なお、Xbox およびSteamでPremium Edition購入者には「TERRAN ARMADA」は無料で実装される。

「Starfield」は広大な宇宙を旅することができるRPG。その宇宙には都市惑星も、未開の星も多数あり、いくつもの勢力が争っている。プレーヤーは未知なる文明の痕跡を探す「コンステレーション(星座)」の一員となり活動していく。プレーヤーは何人ものクルーと出会い、宇宙船をアップデートさせ、様々な困難を解決していく。その中で謎めいた存在「スターボーン」の秘密に近づくこととなる……。

「Starfield」が発売されてから3年、ファンにとっての待望のアップデートと、DLCの発売となる。今回、プレス向けに限定先行プレビューとして、Bethesda Game Studio のリード クリエイティブ プロデューサー Tim Lamb氏よりコンテンツが紹介された。

宇宙での冒険がパワーアップ！ 新リソース「X-Tech」で装備を強化

PS5版「Starfield」はハードの特性を活かした機能が実装されている。ライトバー、アダプティブトリガー、タッチパッドなど、コンソールならではのハードウェア機能に対応しています。PlayStation 5 Pro では、高い FPS を優先する 「Pro パフォーマンスモード」 やグラフィック性能を重視した 「Pro ビジュアルモード」 を選択できる。そしてもちろん、アップデート「FREE LANES」も実装、DLC「TERRAN ARMADA」も販売される。

「FREE LANES」の最初の要素として紹介されたのが「宇宙船の3人称視点の拡充」。従来の「コクピット視点」、「宇宙船の3人称視点」から、さらにカメラが引いた視点で宇宙船を背後から見ることができるようになった。

「Starfield」ではプレーヤーがユニットを組み合わせ自由に宇宙船を作れるが、パーツをつけていけばどこまでも宇宙船を大きくできるため、輸送船などで開発者の想定以上に大きな宇宙船を作るプレーヤーもいて、視界が宇宙船の姿に覆われてしまう場合もあった。今回のアップデートで、新しい視点が追加され、大きな宇宙船を操縦しやすくなるという。

宇宙での冒険がパワーアップするのは期待したいところだ

そして「星系内の冒険」も充実する。惑星や宇宙ステーションといった決められた地点をジャンプ(ワープ)する“点と点”の宇宙航行だけでなく、もっと自由に星系内を飛び回る要素「クルーズモード」が追加された。クルーズモードで従来より速い4段階のスピードで星系内の惑星間を飛び回れるようになる。

そして移動中に様々なイベントが用意される。資源を見つけたり、敵に遭遇するといった要素があるという。これらはランダムで用意される。イベントポイントは“引力”が発生し、プレーヤーをその方向へ誘導するという。もちろんイベントポイントを指定してオートパイロットも可能だ。宇宙を移動中にオートパイロットに任せ、船内を歩き回りクルー達と会話をすることもできる。船内から目的の惑星に近づくダイナミックな演出もオススメとのことだ。

【PS5/Xbox/PC用RPG「Starfield」、アップデート「FREE LANES」、宇宙での冒険が大幅強化！】

宇宙での探索を楽しむため「新しいリソース」が追加される。「X-Tech」という新しいリソースで、主にダンジョンのボスのチェストに出現する。X-Techは従来以上に武器や装備をカスタマイズできるリソース。武器に様々な特性をつけることができる。

「レジェンダリーランク」という項目がこのX-Techとクレジットを消費して獲得できるようになる。レジェンダリーランクで付与できる要素は“抽選”となる。この抽選はX-Techとクレジットがあれば5回までできる。5回やってもお気に入りが出なかった場合でも、5回の結果の中から1つを選べる。レジェンダリーランク1を決めると、「ランク2」が解放。さらに特性を追加できる。

レジェンダリーランクはこれまでもランダムドロップで「ランク3」までランダムで設定されていたが、X-Techによりプレーヤーが選べるようになり、さらに「ランク4」が追加された。ランク4の要素はプレイスタイルに密接に関わっており、敵を倒すと体力が回復する「ブラッドサースティ」や、リロードすると25％の確率で次の装弾数が3倍になる「キスメット」といったものが用意されている。

他にも敵のエリートを撃破するとダメージが50%上昇する「メソディカル」、装弾数が1になる代わりに絶大な威力を発揮する「レックレス」など、追加特性は多彩だ。またクオリティも「Superior」、「Exceptional」という新しい段階が追加され、攻撃力と価値が上げられる。これらは武器だけでなく、宇宙服など他の装備でも同様に拡張されているという。さらに「ネオンスキン」、「海賊スキン」といった要素も追加で見た目も変えられる。新たなアップグレードモジュールも登場する。

X-Techにより"最強武器"が作りやすくなる

X-Techは宇宙船でも使用できる。「シールド強度最適化」、「シールド回復最適化」、「エネルギー分配」、「弾薬リロード」、「エンジン最適化」、「ブースター アフターバーナー」、「グラヴ・ドライブ演算アップデート」、「船体耐久力」、「貨物管理」など要素は非常に多彩だ。

宇宙船の要素では敵船と戦うことで設計図がドロップすることがある。この設計図で新たなパーツが作れる。「ＥＭパルスシールド」、「リペアシステム・オーバードライブ」、「浮力絶縁体」、「照準システム」、「回避用ステルスドライブ」、「マイクロリアクター」、「シールド屈折ユニット」など多数の装備が作れる。これまでスターボーンの宇宙船にしか搭載されなかった、宇宙で姿を隠す機能も「回避用ステルスドライブ」で可能になり、敵に探知されなくなる。

こちらがパワーアップするだけでなく、敵も強化される。敵には追加のシールド、攻撃頻度の上昇、属性ダメージなど、性能が変化する新たな敵ティアが登場する。

拠点共有コンテナ登場！ フィギュアを求める探索要素も

そして「拠点」だ。「木目」や「紅の艦隊」風のスキン。さらに「高床式キャビン」という必要な設備がそろったすぐに拠点を構えたい人向けの建物も追加される。寝室や風呂場など必要な物がそろっている。そしてペットの「ミリクジラ」も登場。豊富なスキンが用意されており、猫のように寝転がって遊びに誘ったり、プレーヤーの心を和ませてくれる。ミリクジラは追加されたクエストで入手できるという。

そして「Fallout」シリーズでおなじみの「ボルトボーイ」のようなコレクション要素「アクションヒーロー」のフィギュア。ブリスターパックに入っているが、開封済みのものと未開封のものがある。人間だけでなくクリーチャーやロボットのフィギュアなどがあり、入手するとバフが付与される。これらは27種類あって、パッケージ裏面でその種類が確認できるのだ。そして棚に飾ることが可能だ。さらに「アクションヒーロープレイセット」というジオラマまで用意されている。

拠点で飼える「ミリクジラ」

「アクションヒーロー」のフィギュアは集めるだけでなく、飾ることも

そして注目なのが「拠点コンテナ」だ。各拠点で共有できるため、従来のようにリソースの運搬が必要なくなった。資源などを運用するのに非常に便利だ。さらに「データベース」機能で、自分の拠点がどこにあるか、各拠点での情報が一覧できる。拠点にはファストトラベルが可能となった。さらにデータベースでは拠点以外の惑星の資源など、プレーヤーが調査すれば記録されるので、プレイを進め、より高度なクラフトを目指すときなど非常に心強い。そして、目的地までの道のりなども調査可能なのだ。

【PS5/Xbox/PC用RPG「Starfield」、拠点、ペット、新ビークルなど多彩な要素が追加！】

「FREE LANES」では最上級ダンジョンやイベントでの配置システムも改良されている。発見地点も大幅に追加され、より探索が楽しめるようになっている。X-Techも入手できるので、拠点の強化、データベースの閲覧など、冒険がより効率的に、よりディープに楽しめるようになった。惑星上を探索できる新しいビークル「ムーンジャンパー」はその名の通り大ジャンプが可能だ。

愛らしい「ミニロボット」

大ジャンプ可能な「ムーンジャンパー」

ゲームの根幹となる「スターボーン」も要素が追加。プレーヤーが新たな宇宙に“旅立つ”時は、アイテムを持って行けない。今回、「量子もつれ装置」という新要素が追加され、「量子エッセンス」を使うことで、新たな世界へアイテムを運べるようになった。お気に入りの装備を新たな地でも使い続けられるのだ。また、スターボーンのパワー強化もやりやすくなる。

そして資金が貯まったプレーヤーが買える究極の物件が「宇宙ステーション」。小惑星を利用して作られた基地で、宇宙で自分だけの拠点が作れるのだ。ちなみに、入手は非常に難しいとのことだ。

DLC「TERRAN ARMADA」については、少しだけ触れられた。謎の新技術を使う新たな敵「テラン・アルマダ」は有人星系への攻撃を開始する。彼らはどんな存在なのか？ 「TERRAN ARMADA」は新たなストーリーをもたらす新コンテンツである。イベントでは強大な「テラン・アルマダ」の宇宙船が例として出された。「TERRAN ARMADA」を導入することで新たな宇宙船も作れるようになるという。もちろん新しい武器や装備も登場する。かなりの強敵でプレーヤーの強さが試される戦いとなりそうだ。

【TERRAN ARMADA】

新しく恐ろしい敵が現れる「TERRAN ARMADA」。かなりの強敵のようだ

「Starfield」はかなりやりこむことができるRPGだ。「Starfield」は宇宙を探索し様々なストーリーを進めていき、「スターボーン」のストーリーを進めていくと、新しい宇宙に旅立てる。その新しい宇宙ではこれまでの時間軸がリセットされ、もう一度最初からストーリーを進めていくこととなる。"新しい宇宙への訪問者"として何度もストーリーを進めることができ、異なる選択や、まるで未来を知っているかのような見事な進め方をすることもできる。またあるときは悪人プレイをやってみるなど、全く違う進め方も可能だ。

こういった宇宙を何周も巡ることができるゲームにおいて、さらに強力な武器、さらなる能力の向上、効率の良い生産など、より高みを目指すことができるのは非常に魅力的だ。探索要素も追加され、新規プレーヤーだけではなく、休止しているプレーヤーにとっても再開したくなる要素だ。

「TERRAN ARMADA」はやりこんだプレーヤーに挑戦状を突きつけるコンテンツになりそうだ。そしてPS5版である。新規プレーヤーが多く参入することで、「Starfield」はさらに盛り上がるだろう。

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