石川製作所（6208、東証スタンダード）。会社四季報は「段ボール製函印刷機を中心とする機械メーカー。防衛機器を加えた2本柱。レンゴーが筆頭株主」としている。【こちらも】鉄人化HD、営業赤字抜け出し「黒字/大幅増益」をどう捉えるか順調な収益動向。2021年3月期はコロナ禍を受けた経済活動停滞の影響で「6.9%減収、20.7%営業減益」も、以降は「6.1%増収、13.1%増益」-「4.2%増収、14.3%増益」-「8.0%増収、22.4%増益」-「