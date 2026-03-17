イオンモールは、仙台市の市営地下鉄泉中央駅前にあるショッピングセンター「アリオ仙台泉」（仙台市泉区泉中央）跡地の売買契約を、住友商事と結んだ。具体的な活用方法は明らかにしていないが、魅力的な施設づくりで仙台市のまちづくりに貢献したいとしており、駅前商業施設としての活用を視野に入れているとみられる。【こちらも】津田沼のヨーカドー跡、「イオンモール津田沼South」となり3月18日オープンへ売買契約の対象