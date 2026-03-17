超大容量8500mAhバッテリーやDimensity 9500sを搭載した高性能スマホ「POCO X8 Pro Max」をファーストインプレッション！既報通り、Xiaomiは17日（現地時間）、同社傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「POCO X8 Pro」および「POCO X8 Pro Max」（ともにXiaomi Communications製）を発表しました。これを受けてXiaomiの日本法人である小米技術日本（以下