リーベルホテル大阪の3Fにあるレストラン「Dining BRICKSIDE」では、2026年3月1日から5月14日までの期間、「Berry in the City 〜ニューヨークの街角を感じるいちごスイーツ＆ディナーブッフェ〜」が開催されています。今回は、キラキラと輝く旬のいちごスイーツと、多様な食文化が交差するニューヨークスタイルの本格ディナーが融合したブッフェを実食取材してきました。レンガ造りの印象的な店内とともに、その魅力を紹介します