リーベルホテル大阪の3Fにあるレストラン「Dining BRICKSIDE」では、2026年3月1日から5月14日までの期間、「Berry in the City 〜ニューヨークの街角を感じるいちごスイーツ＆ディナーブッフェ〜」が開催されています。

今回は、キラキラと輝く旬のいちごスイーツと、多様な食文化が交差するニューヨークスタイルの本格ディナーが融合したブッフェを実食取材してきました。

レンガ造りの印象的な店内とともに、その魅力を紹介します。

リーベルホテル大阪『Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ＆ディナービュッフェ〜』

開催期間：2026年3月1日(日)〜5月14日(木)

開催場所：リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

料金：ディナーブッフェ＋ソフトドリンク飲み放題（120分制）

大人（中学生以上）7,000円、小学生 3,500円、未就学児（4〜6歳）2,000円

※GW期間（5/2〜5/5）は大人8,000円、小学生4,000円、未就学児2,000円となります。

リーベルホテル大阪の3Fにあるレストラン「Dining BRICKSIDE」では、2026年3月1日から5月14日までの期間、「Berry in the City 〜ニューヨークの街角を感じるいちごスイーツ＆ディナーブッフェ〜」を開催中！

キラキラと輝く旬のいちごスイーツと、多様な食文化が交差するニューヨークスタイルの本格ディナーが融合したブッフェを紹介していきます。

魅惑のストロベリースイーツとアメリカンな焼き菓子

ブッフェ台に並ぶのは、赤とピンクのコントラストが愛らしいスイーツたち。

たっぷりのフレッシュないちごクリームが乗った「いちごクリームのシフォンケーキ」や、

定番の「いちごのタルト」

「いちごのシュークリーム」など、いちごの甘酸っぱさを引き立てる王道スイーツが揃います。

さらに、ニューヨークらしさを感じる「オレオマフィン」や

「いちごのチョコチャンククッキー」といったアメリカンクラシックなスイーツも、ホテルならではの上品なアレンジで登場します。

スイーツコーナーの目玉は、目の前で仕上げてくれるライブスイーツ「いちごとチョコレートのワッフルパフェ」です。

ワッフルにいちごとチョコレートがトッピングされた、目にも舌にも嬉しい一品です。

ニューヨークの多様な食文化を味わう本格セイボリー

お食事メニューは、ニューヨークの多様な文化にフォーカスした本格派！

冷製料理では、りんごやくるみ、セロリを使ったニューヨーク発祥の「ウォルドルフサラダ」や、

ケチャップと西洋わさびのソースが爽やかな「シュリンプカクテル ブリックサイドスタイル」など、本場のテイストを堪能できます。

温製料理には、食欲をそそるスパイシーな「ケイジャンチキン ブリックサイドスタイル」や、

ハーブバターとチーズの香ばしさがたまらない「ホタテのグリル ロックフェラースタイル」などが並び、どれも食べ応え抜群です。

出来立ての美味しさ！大満足のライブキッチンと春の和食

シェフが目の前で調理してくれるライブキッチンも必見！

「春野菜のグリルを添えたサーロインステーキ」や、

ニューヨークの屋台飯でおなじみの「チキンオーバーライス」、

「シーフードブロシェット」など、オーダーを受けてから仕上げる熱々の絶品メニューが楽しめます。

また、洋食だけでなく「握り寿司」や「桜海老と筍の御飯」「若鶏と筍の木の芽和え」といった、

春の訪れを感じる繊細な和食メニューも充実しており、幅広い世代の方に喜ばれるラインナップとなっています。

ゴールデンウィーク限定！豪華アップグレードメニュー

2026年5月2日から5月5日までのゴールデンウィーク期間中は、通常メニューに加えて特別なアップグレードメニューが登場します。

なんと「フレッシュいちご」が食べ放題になるほか、「ボイル本ズワイガニ」や「いちごのマスカルポーネチーズケーキ」など、ご家族や大切な人との休日にふさわしい贅沢な食材がブッフェ台を彩ります。

アルコール飲み放題は通常2,500円ですが、前日までにオンライン予約をすると1,500円になるお得なプランも用意されています。

ニューヨークスタイルの洗練された空間で、いちご尽くしの至福のひととき。

リーベルホテル大阪「Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ＆ディナービュッフェ〜」の紹介でした。

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