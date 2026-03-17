赤沢経産省大臣も満足の「ハイランダー」トヨタは2025年12月19日、米国生産のトヨタ車「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」の3モデルについて、2026年にも日本国内への導入を検討していると発表しました。このうち3列シートSUV「ハイランダー」については、日本国内でかつて「クルーガー」として販売されていたこともあり、注目を集めています。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い