赤沢経産省大臣も満足の「ハイランダー」

トヨタは2025年12月19日、米国生産のトヨタ車「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」の3モデルについて、2026年にも日本国内への導入を検討していると発表しました。



このうち3列シートSUV「ハイランダー」については、日本国内でかつて「クルーガー」として販売されていたこともあり、注目を集めています。



ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

ハイランダーの初代モデルは2000年に登場。日本ではクルーガーとして販売されており、その名称に聞き覚えがある人もいるかもしれません。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「3列シートSUV」ハイランダーです！ 画像で見る（30枚以上）

その後、2007年に2代目にフルモデルチェンジを実施。この代からは日本では販売されなくなり、2013年に3代目、2019年に現行モデルとなる4代目が登場しています。

現行4代目は「RAV4」や「ハリアー」などと同じ「TNGA GA-K」プラットフォームを採用。デザインもRAV4などと共通するものとなっています。

ハイランダーのボディサイズは、全長4950mm×全幅1930mm×全高1730mm。乗車定員は7名もしくは8名で、パワートレインは2.4リッターガソリンターボと、2.5リッターエンジン＋モーターのハイブリッドを用意します。

ボディサイズでいえば、本格SUV「ランドクルーザー300」（全長4950-4985mm×全幅1980-1990mm×全高1925mm）に近いもので、アメリカ製らしい大柄なボディが特徴です。

アメリカにおいては2001年から販売を続け、都会的なスタイリングと使い勝手のよさが支持され、2025年までに累計約360万台以上を販売する中核車種となっています。

そんなハイランダーですが、2026年2月16日、国土交通省は米国製乗用車の認定制度を創設しました。

これはアメリカで製造され、安全性が認証された乗用車等について、日本国内での販売にあたり追加試験なしで受け入れが可能となる制度です。

対象となるのは、自動車メーカー等によってアメリカから輸入される自動車のみであり、この認定を受けた自動車は、保安基準に適合するものとみなされます。

ただし、識別のため車体の後面に標識を表示する必要があり、自動車検査証にもその旨が記載されることになります。

この認定制度は、2025年7月22日に行われた「日米間の枠組み合意についての共同声明」における日本側のコミットメントによるものです。

この制度を周知するために、経済産業省は2026年2月、ハイランダーを公用車として導入。赤沢経済産業省大臣は広くて快適な乗り心地だったと話しています。

日本でもにわかに注目されることとなったこのハイランダーですが、2026年2月10日には北米で新型のBEV（バッテリー電気自動車）モデルが世界初公開されました。

この新型は現行型4代目とは異なるもので、トヨタの最新デザイン「ハンマーヘッド」の採用のほか、7名の乗員全員が快適な広い室内空間、一充電航続可能距離500km超えのBEVユニット搭載などを特徴としています。

ホットな話題が続いたハイランダーですが、ユーザーの反響について、2月下旬に首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「ハイランダーが経済産業省の公用車として設定されたこともあり『見たことないトヨタ車だが実際に売られているのか』『実車を見てみたいのだが』といったお問い合わせをいただいております。

現時点ではエンドユーザー様への販売は行っておりませんが、2026年からの日本導入を検討しているモデルのひとつだと聞いておりますので、正式発表があるかもしれません」

他のトヨタディーラーではいかがでしょうか。

「『テレビでニュースを見たが、ディーラーで買えるクルマなのか』『いくらくらいなのか』といったお問い合わせがありました。

米国製乗用車の認定制度の施行により、注目度が高いことは確かですね。ただ、市販はもちろん、価格も不明なだけに、都度お客様にご説明しているところです」

ハイランダーの注目度が高いことは確か。

BEVモデルとなった新型を含めて、日本市場での販売が待たれる1台といえそうです。