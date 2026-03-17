アディダスゴルフが、「2026 Spring&Summer Apparel」を発表。ゴルファーのパフォーマンスを引き出しつつ、気温が高くなるこれからの季節にぴったりな快適性に優れたアイテムが多数登場した。新作ウェアのモデルには米女子ツアーに参戦中の渋野日向子の姿も。春夏ウェアを爽やかに着こなしている。【写真】涼しそう〜！ シブコが着こなすポロ&ショートパンツなかでも注目なのは、汗を吸収して素早く乾かし、衣服内のムレや