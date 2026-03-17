渋野日向子がモデルとして着用！ アディダスゴルフの春夏コレクションは、クールで動きやすい&美シルエットが進化
アディダスゴルフが、「2026 Spring&Summer Apparel」を発表。ゴルファーのパフォーマンスを引き出しつつ、気温が高くなるこれからの季節にぴったりな快適性に優れたアイテムが多数登場した。新作ウェアのモデルには米女子ツアーに参戦中の渋野日向子の姿も。春夏ウェアを爽やかに着こなしている。
【写真】涼しそう〜！ シブコが着こなすポロ&ショートパンツ
なかでも注目なのは、汗を吸収して素早く乾かし、衣服内のムレやべたつきを抑える「CLIMACOOL（クライマクール）」テクノロジーを搭載したウェアと、抜群の動きやすさを再現しながら美しいシルエットも兼ね備えたボトムスだ。「CLIMACOOL」テクノロジーは、汗を効率的に吸い上げて瞬時に拡散。気温が上がるにつれ不快感が増す、ウェア内部のムレやべたつきを軽減する機能を搭載している。高い通気性と吸汗速乾性で、涼しくドライな着心地を保ってくれるほか、イメージどおりのスイング動作につながる軽量設計となっている。もう一つの注目アイテムであるボトムスは、メンズ・ウィメンズ共にシルエットの美しさが際立つ。特にメンズは、フルレングス、アンクルレングス、ジョガー、ショーツの4パターンをランナップ。フルレングスは、誰がはいてもきれいに見えるよう、ヒップ周りにゆとりを持たせつつ裾に向けてテーパードを効かせた新シルエットを採用。シャープでスタイル良く見えるのに、細すぎないのではき心地も抜群だ。アンクルレングスは、裾の広がりを抑えたシルエットが特徴で、日本人の体型に合わせて股下、ヒザ幅、裾幅を調節している。また、夏は特に活躍してくれるショーツは、同社独自の「TWISTTECHNOLOGY」を採用。快適な着心地が担保されているほか、「360GRIP」という強力なグリップ力を発揮するウエストバンドを搭載することで、シャツのズレ上がりを防止してくれる。また、入れ口を補強した深めのポケットにすることで、ボールやティなどの小物が落ちにくくなっている。誰がはいてもきれいに見えるよう、シルエットにこだわっただけあって、スタイルアップ効果は高い。それでいて動きやすさを犠牲にしていない点も優秀だといえるだろう。涼しくてストレスを感じない軽量ウェアと、動きやすくてスタイル良く見えるパンツを組み合わせれば、スコアはもちろん、ゴルフもより楽しめるはず。春夏ウェアを新調したいゴルファーは、実際に手に取り、試着して着心地を確かめてみるといいだろう。◇ ◇ ◇四つん這いでお尻を上下に動かすだけ！→関連記事で【飛距離アップ以外にも腰痛予防に疲労感の改善まで……股関節をほぐすってイイコト尽くしなんだ！】を掲載中
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