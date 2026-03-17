山口市の県立大学で卒業式が行われ、学生たちはたくさんの思い出の詰まった学び舎をあとにしました。県立大学を卒業したのは学部生310人、大学院生15人、助産専攻10人の合わせて335人です。式では、田中マキ子学長が卒業証書や学位記、修了証書を授与しました。そして、代表者が「旅立ちのことば」を述べました。県立大学によりますと、学部卒業生で就職が決まった283人のうち、県内に就職するのは103人で、36・4％にとどまってい