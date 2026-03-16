【その他の画像・動画等を元記事で観る】3月1日、ブシロードが手掛けるメディアミックスプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の一角を担うMyGO!!!!!とAve Mujicaによる“MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」”が神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」、「BanG Dream! Ave Mujica」で、ルーツにまつわる奇縁とその関係性が露わになったMyGO!!!!!とAve Mujica