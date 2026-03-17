【プラモニュメント17基目】 3月17日 公開 静岡市葵区に本社を置く電器商社のすみや電器は、移転予定である同区神明町78の新社屋に「プラモニュメント」17基目を3月17日に設置、公開した。 モニュメントは電灯をプラモデルのランナー化したもので、電球やメーターボックスは実物と同じものを使用し、夜になると点灯する。ロッドや湾曲した部分などが細やかにパーツ化