デビュー45周年の松田聖子永遠のアイドル、松田聖子さんが来る4月1日にデビュー記念日を迎えます。その色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めています。1980 年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる聖子さんのヒットソングの数々は、NHKBSの音楽番組「The Covers」でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けてきました。 そこで、NHKではB