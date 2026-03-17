デビュー45周年の松田聖子

永遠のアイドル、松田聖子さんが来る4月1日にデビュー記念日を迎えます。

その色あせることのない歌声と名曲がいま、若い世代や海外のアーティストからも支持を集めています。

1980 年のデビュー以来、ワールドワイドに愛され、歌い継がれる聖子さんのヒットソングの数々は、NHKBSの音楽番組「The Covers」でも、多くのアーティストに歌い継がれ、45年を超えて愛され続けてきました。

そこで、NHKではBS特集 『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』の放送を決定。聖子さんの貴重な名曲たちを、ＮＨＫが所有する映像でお届けするスペシャル企画をお届けします。

放送となるのは、「裸足の季節」「青い珊瑚礁」「赤いスイートピー」から 「SWEET MEMORIES」「瑠璃色の地球」「あなたに逢いたくて」 「愛されたいの」「冬の妖精」などの “レアな名曲”まで。

デビュー初期から去年の「紅白歌合戦」まで、多くの人の心に刻まれる名曲 【全15曲】を、 フルコーラスを含めたロングサイズで、たっぷりとお届けします。

デビュー初期の初々しい姿や社会現象になったファッションやヘアスタイル、そして松本隆さんや財津和夫さん、大瀧詠一さん、松任谷由実さん、細野晴臣さんなど、多くの音楽家が手がけた名作たち。

さらに、ご自身が作詞作曲を手がけた最大のヒット曲「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」や、ファンのみなさんに愛され、聖子さんご自身もコンサートで歌い続ける名曲「愛されたいの」など、レアな名曲も盛りだくさん！

気になるセットリストは…

番組のナビゲーターとナレーションは、それぞれ「The Covers」MCであり、松田聖子さんを愛するリリー・フランキーと上白石萌歌が務めます。



進化を続ける松田聖子さんの魅力が、たっぷり詰まったスペシャルナイト！その歌声で、永遠の青春の世界へ。その歌声をそのままに、みずみずしい輝きを放つ聖子さんのパフォーマンス、 心ゆくまでお楽しみ下さい。



【全15曲】のセットリストは、以下のとおりです。 放送をお楽しみに！

【セットリスト】

♪「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜」 (第76回NHK紅白歌合戦/2025年）

♪「裸足の季節」 （レッツゴーヤング/１９８０年）

♪「チェリーブラッサム」 (レッツゴーヤング/1981年)

♪「夏の扉」 (レッツゴーヤング/1981年)

♪「白いパラソル」 (昭和56年度日本作詩大賞/1981年）

♪「風立ちぬ」 (レッツゴーヤング/1981年)

♪「赤いスイートピー」 (レッツゴーヤング/1982年)

♪「ガラスの林檎」 (第34回NHK紅白歌合戦/1983年)

♪「Rock’n Rouge」 (第35回NHK紅白歌合戦/1984年)

♪「天使のウィンク」 (第36回NHK紅白歌合戦/1985年)

♪「瑠璃色の地球 2020」 (第71回NHK紅白歌合戦/2020年)

♪「冬の妖精」 (レッツゴーヤング/1982年)

♪「愛されたいの」 (レッツゴーヤング/1982年)

♪「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」 (ポップジャム/1999年）

♪「SWEET MEMORIES」 (音楽・夢くらぶ/2005年）

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NHKBS特集 『松田聖子 〜NHK秘蔵映像で贈るデビュー45周年〜』 【ナビゲーター】 リリー・フランキー 【ナレーション】 上白石萌歌

【放送予定】

3月27日（金）午後7:30〜8:14 ＜BSP4K＞

4月 4日 （土）午後9:00〜9:44 ＜NHKBS＞