松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第11話が、16日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）妊娠という想定外の事態に朝比聖子（松下）がぼうぜんとしている頃、栄大（山粼真斗）は近くに紗春（桜井ユキ）が潜んでいるとも知らず、死んだはずの一樹（安田顕）と対峙（たいじ）していた。しかし親子は久々の再会を喜べるはずもなく、栄大はその場から立ち去ろうとする父