Photo: mio ROOMIE 2026年1月17日掲載の記事より転載 思考をクリアにするべく、デスクの上はモノを最小限にスッキリさせておきたい……。一方で、飲み物や文房具などよく使うものは近くにないと不便なんですよね。そこで見つけた山崎実業の新作なら、小物を手元に置いておけて、このジレンマを解決できそうです！「クランプ式」のマルチラック