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ROOMIE 2026年1月17日掲載の記事より転載

思考をクリアにするべく、デスクの上はモノを最小限にスッキリさせておきたい……。

一方で、飲み物や文房具などよく使うものは近くにないと不便なんですよね。

そこで見つけた山崎実業の新作なら、小物を手元に置いておけて、このジレンマを解決できそうです！

「クランプ式」のマルチラック

山崎実業 「テーブル横マルチラック タワー」

「テーブル横マルチラック タワー」は、デスクの天板を挟み込むようなクランプで設置できるマルチラック。

山崎実業公式ページによると、本体は18cm×13.5cmとコンパクトでデスクチェアにも干渉しづらそうです。

収納スペースは程よく仕切ることができ、モノが沈まない設計です。

さらに、右側には取手のついたコップの置き場所や、下部にはヘッドフォンを掛けられるフック付き。

デスクで散らかりがちな小物をとことん収納できますね。

山崎実業(Yamazaki) テーブル横 マルチラック ホワイト W18×D13.5×H14cm タワー tower 2,860円 Amazonで見る PR PR

食卓にも使えそうな大きめサイズも

山崎実業 「​​テーブル横回転収納ラック タワー 仕切り付き」

24.2×21cmのひと回り大きいサイズも同時に登場。

こちらのラックは360度回転する仕組みで、天板下に目隠しすることもできるのです。

天板より上／天板より下の2パターンに設置でき、使う場所によって活用方法はさまざま。

充電ケーブルをホールドできるスリット付き

例えばデスクで使う場合はスマートフォンをここに入れて、作業に集中するモードに。

物理的な目隠しにもなるので、ここぞと作業する時の切り替えにもなってくれそうです。

これなら散らかったものを整頓できて、デスク上がスッキリ。

それでいて手元に小物をまとめられるから、使いたいものをサッと取り出せますね。

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