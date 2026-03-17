日本陸連が発表日本陸連は5月17日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」に出場する日本代表選手29人を17日、発表した。男子100メートル・桐生祥秀、女子やり投げ・北口榛花、女子3000メートル・田中希実、女子100メートル障害・福部真子ら豪華メンバーがそろった。男子100メートルには、高校3年生の清水空跳も出場する。昨年9月に62万人が熱狂した東京世界陸上と同じ舞台が