大学を卒業した娘が、奨学金300万円を抱えたまま就職します。手取りは月18万円で、都市部で一人暮らしを始めます。親としては「本当にやっていけるの？」「仕送りすべき？」と悩む人も多いでしょう。 本記事では、家計シミュレーションと奨学金返済額を踏まえ、援助の必要性や判断のポイントを整理します。 手取り18万円で一人暮らしは可能？ 家計を試算 まずは、単純な家計のイメージを見てみましょう