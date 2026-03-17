17日午前、秋田市のコンビニエンスストアに車が突っ込む事故があり、運転していた女性がけがをしました。店内にいた人にけがはないということです。秋田中央警察署の調べによりますと、17日午前11時ごろ、秋田市仁井田栄町のコンビニエンスストアの外壁に軽乗用車が衝突し、店舗のガラスが割れるなどしました。運転していたのは70代の女性で、けがの程度は軽いということです。店内にいた従業員や客にけがはありませんでした。