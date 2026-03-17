ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップのSIMフリースマホを取り扱う「SoftBank Free Style」で、「Xiaomi 17 Ultra」と「REDMI Note 15 Pro 5G」の2機種を発売した。ソフトバンク回線を契約しているユーザーは、48回払いの分割購入が可能。 価格について、Xiaomi 17 Ultraはスターリットグリーンの16GB＋512GBモデルが、一括購入で19万9824円、48回払いで月4163円。REDMI Note 1