ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップのSIMフリースマホを取り扱う「SoftBank Free Style」で、「Xiaomi 17 Ultra」と「REDMI Note 15 Pro 5G」の2機種を発売した。ソフトバンク回線を契約しているユーザーは、48回払いの分割購入が可能。

価格について、Xiaomi 17 Ultraはスターリットグリーンの16GB＋512GBモデルが、一括購入で19万9824円、48回払いで月4163円。REDMI Note 15 Pro 5Gはチタングレーの8GB＋256GBモデルが、一括購入で5万5008円、48回払いで月1146円となる。

Xiaomi 17 Ultraは、ライカと共同開発したカメラシステムが特徴のスマートフォン。高いダイナミックレンジ性能を持つ1インチセンサーの広角カメラに加え、可変光学ズームに対応し400mm相当まで鮮明に撮影できる望遠カメラを搭載する。チップセットにはSnapdragon 8 Elite Gen 5を採用。6000mAhのバッテリーを搭載し、90Wの急速充電と50Wのワイヤレス充電に対応する。

REDMI Note 15 Pro 5Gは、防水防塵や耐落下性能を持つスマートフォン。チップセットはDimensity 7400-Ultraを採用し、6年間の寿命を保証する6300mAhのバッテリー（45Wの急速充電対応）と、高強度なGorilla Glass Victus 2搭載の6.83インチ有機ELディスプレイを備える。また、FeliCaにも対応する。