回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、2026年3月19日(木)より、全店にて「かっぱのとろ祭り」を開催する。中とろ、みなみ鮪、とろサーモンなど、「とろっ」とした食感を楽しめるネタを特別価格で販売する。今回のフェアでは、看板商品の『中とろ』を1貫140円(税込)で提供。さらにアプリ会員向けには、平日限定で『中とろ』140円からさらに29%OFFとなるクーポンも配信する。このほか、みなみ鮪を使用した『プレミアムねぎとろ包み』や