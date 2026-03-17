南海電気鉄道は、「GRAN 天空」の1・2号車特急券と4号車各種プランを4月1日から発売する。「GRAN 天空」は、4月24日に運行を開始する難波〜極楽橋駅間を結ぶ観光特急。午前・午後の1日2往復運転する。途中停車駅は、新今宮、天下茶屋、堺東、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、九度山駅。2000系4両編成を改造した。1号車には「リラックスシート」24席、2号車には「ワイドビューシート」30席、3号車にはロビーラウンジ、4号車に