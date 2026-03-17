南海電気鉄道は、「GRAN 天空」の1・2号車特急券と4号車各種プランを4月1日から発売する。

「GRAN 天空」は、4月24日に運行を開始する難波〜極楽橋駅間を結ぶ観光特急。午前・午後の1日2往復運転する。途中停車駅は、新今宮、天下茶屋、堺東、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、九度山駅。

2000系4両編成を改造した。1号車には「リラックスシート」24席、2号車には「ワイドビューシート」30席、3号車にはロビーラウンジ、4号車には「グランシート」「グランシートプラス」16席を設ける。4号車では時間帯に合わせた食事と沿線にゆかりのある飲料をフリードリンクで提供する「モーニングプラン」「ランチプラン」「アフタヌーンティープラン」と、食事なしで1杯を選ぶ「ワンドリンクプラン」を用意する。

1・2号車を利用する場合は乗車券に加えて特急券が必要となり、難波〜天下茶屋駅間のみの利用はできない。4号車の各種プランは南海電鉄各駅〜高野山駅間の運賃込み。4号車のグランシートとグランシートプラスは、いずれも1シート4人掛けで2人以上から利用できる。小児のみでの乗車はできない。

予約・購入はインターネットの特設ウェブサイトで受け付ける。4月24日〜30日乗車分の1・2号車特急券と4号車各種プランと5月1日〜10日乗車分のグランシート各種プランの2シート利用分を4月1日午前10時から発売する。これ以降乗車分は、1・2号車特急券と4号車各種プランを乗車日の30日前から、グランシート各種プランの2シート利用分を乗車日の40日前から受け付ける。

予約期限は、1・2号車は発車3分前まで、4号車の食事付きプランは4日前まで、ワンドリンクプランは前日まで。1・2号車は難波駅サービスセンターと極楽橋・高野山駅で当日分の予約も受け付け、予約後に車内で特急料金を支払う場合は加算料金はかからないが、予約なしで乗車する場合は一律300円の加算料金が追加される。4号車の当日予約は不可。