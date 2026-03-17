パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、充電器とデジタル時計、ミラーが一体化した「ミラースタンド時計2IN1チャージャー」を発売した。価格は3300円。 「ミラースタンド時計2IN1チャージャー」は、iPhoneとApple Watchを2台同時に充電できる充電器。iPhone用充電エリアは最大7.5W、Apple Watch用は最大2.5Wの出力に対応する。対応機種は、iPhone12ʍ