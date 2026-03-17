夢みつけ隊が動意づき、上昇率は一時１２％を超えた。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。売上高予想を前回予想の２億８０００万円から３億３４００万円（前期比３３．１％増）、営業損益予想を１０００万円の黒字から２５００万円の黒字（前期は１３００万円の赤字）に引き上げており、好感した買いが集まっている。販売用不動産の売却などが予想を上回る。 出所：MINKABU PRESS