ボストン・セルティックス vs フェニックス・サンズ日付：2026年3月17日（火）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 120 - 112 フェニックス・サンズ NBAのボストン・セルティックス対フェニックス・サンズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし31-32で終了する。第2クォーターはボストン・セルティ