関東在住のナナミさん（仮名・19歳）は小学5年生のときに同級生複数人からいじめに遭い、後にPTSDと強迫性障害と診断され今も苦しんでいる。ナナミさんはいじめを受けた経験や心境を小学校の卒業文集につづったが、校長から書き直しを求められたり、修正案を提示されたりした。こうした対応は全国でも起こっており問題視されている。 【画像】「“いじめ”という言葉をつかわないで」学校側から渡された修正案と、「このまま載せ