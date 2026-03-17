●サクラシーズンスタート。全国各地で続々とサクラの開花が進んでいく見通し●きょう17日(火)は高気圧に覆われて、サクラ見頃の時期のような過ごしやすい陽気●あす18日(水)は天気下り坂。昼から夕方ごろにかけて広く本降りの雨に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう16日(月)は岐阜県と高知県、山梨県の甲府でサクラ開花の便りが届きました。これから全国各地でサクラの開花が進んでいく見通しです。県内の開花も楽しみに