●サクラシーズンスタート。全国各地で続々とサクラの開花が進んでいく見通し

●きょう17日(火)は高気圧に覆われて、サクラ見頃の時期のような過ごしやすい陽気

●あす18日(水)は天気下り坂。昼から夕方ごろにかけて広く本降りの雨に



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きのう16日(月)は岐阜県と高知県、山梨県の甲府でサクラ開花の便りが届きました。

これから全国各地でサクラの開花が進んでいく見通しです。県内の開花も楽しみにして過ごしましょう。





きょう17日(火)も県内は高気圧にしっかりと覆われて、安定した空模様となりそうです。

日中の最高気温も15度を超えるところが多く、3月下旬から4月並み。サクラ見頃の時期のような、過ごしやすい陽気になると見込んでいます。



ただし、あす18日(水)は高気圧が東へと遠ざかり、大陸方面から低気圧や前線が接近。天気は下り坂となっていきます。





県内はあす18日(水)の昼前から雨雲が流れ込む予想です。徐々に雨脚が強まり、あす18日(水)の昼から夕方ごろにかけて広く本降りになると見込んでいます。

あす18日(水)は一日天気が崩れます。まだ花粉の飛散が心配ですが、きょう17日(火)の日ざしを有効活用しましょう。





きょう17日(火)は朝からしっかりと晴れるでしょう。目立った雲もなく、安定した空模様が続く予想です。

ただしきょう17日(火)も空気が乾燥し、火災が起こりやすい状況となります。火の取り扱いなど十分ご注意ください。





最高気温は各地16度前後。平年より2～3度ほど高いところが多く、日中は春の陽気となりそうです。





あす18日(水)は低気圧や前線の接近により、天気は下り坂。気温の上昇も鈍く、冷たい雨が降る予想です。

あさって19日(木)からしばらくは晴れの日が続き、3連休後半は最高気温が20度を超えるところも出てくる予想。この暖かさで県内のサクラの開花も、順調に進んでいく見通しです。





花粉情報です。

花粉シーズンも終盤となりつつありますが、まだ各地で多く飛散する予想です。

また、ごくわずかではありますがヒノキ花粉も飛ぶおそれがあります。しっかり対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）