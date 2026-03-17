「演劇か医療費無償化か」という極端な二択で争われた2021年の豊岡市長選挙は、芸術文化政策へのフェイクニュースが渦巻く現代政治の縮図だった。そしてその攻撃の標的となったのは、内閣官房参与も務めたことのある劇作家・平田オリザ氏だ。【図】アメリカのトランプ現象の説明のために用いられる、エレファントカーブ氏の書籍『寂しさへの処方箋』より一部を抜粋・再構成し、日本型トランプ選挙の内幕を解説する。