こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した渦巻銀河「NGC 2442」のクローズアップ。 とびうお座の方向、約5500万光年先にあります。NGC 2442は、大きくゆがんだ非対称な2本の渦巻腕（渦状腕）を持つことで知られています。その独特な形状から、英語圏では「Meathook Galaxy（ミートフック銀河）」の愛称でも呼ばれています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 2442」（Credit: NASA, ESA）】銀河は接近した別の