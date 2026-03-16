【その他の画像・動画等を元記事で観る】 汐れいらと優里が、汐の代表曲「センチメンタル・キス」を歌唱するコラボレーション映像がYouTubeチャンネル『優里ちゃんねる』で公開された。 ■アコースティック編成によるアレンジで歌唱 優里は2022年に自身のYouTubeチャンネルで「センチメンタル・キス」のカバーを披露していたが、今回は本人同士の貴重なコラボレーションとなった。 原曲はESME MORIに