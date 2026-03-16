牛丼チェーン店「すき家」は3月10日より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売中。3月13日からは、俳優の高橋文哉さんを起用した新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇を、全国でオンエアしている。新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇、全国でオンエア新TVCM「本日も、ほろほろ日和。」篇は、春の晴れた日に空を眺めている高橋さんがチキンのような形をした雲を見て「あの雲? ほろほろチキン?」と、すき家のほろほろチキンを思