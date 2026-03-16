パナソニック コネクトは3月16日、同社ノートPC「レッツノート」の法人向け新製品として、13.3型モバイルPC「レッツノート NC」を発表した。既存の12.4型モデル「SC」と14型モデル「FC」の中間に位置する製品で、Core Ultra シリーズ3プロセッサを新搭載し、レッツノート初のCopilot+ PCとなる。同社および販売代理店を通じて、法人向けに販売される。発売時期は2026年秋以降。Core Ultra シリーズ3搭載、同社初のCopilot+ PCレッ