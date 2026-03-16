阿波弁を話す自動販売機「阿波おどりベンダー」の売り上げの一部が3月16日、県観光協会に贈られました。（阿波おどりベンダーの音声）「おいでなして、おいでなして、おいでなして、ようけこうてよ」「阿波おどりベンダー」は、飲料メーカーのダイドードリンコと県観光協会、それに四国放送が共同で開発したもので、売り上げの一部を県内の観光振興に役立てています。2025年度は、25万3764円