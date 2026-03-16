ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1百年構想リーグWESTのファジアーノ岡山は14日、IAIスタジアム日本平で清水エスパルスと対戦しました。 前の試合で百年構想リーグ初の勝ち点3を獲得したファジアーノ。 しかし14日の試合では序盤から清水にペースを握られ、再三のピンチを、新加入のゴールキーパー・レナートモーザーを中心に粘り強