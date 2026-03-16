【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの村重杏奈が3月15日、自身のInstagramを更新。ワンショルダードレスの衣装姿を公開した。【写真】27歳元アイドル「大人の色気すごい」“身体ピタピタ系”衣装でボディライン際立つ◆村重杏奈、美ボディ輝くワンショルダードレス姿披露3月15日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」でMCを務め