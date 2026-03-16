村重杏奈「身体ピタピタ系なお衣装」で美スタイル披露「大人の色気すごい」「メリハリのあるボディライン」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの村重杏奈が3月15日、自身のInstagramを更新。ワンショルダードレスの衣装姿を公開した。
【写真】27歳元アイドル「大人の色気すごい」“身体ピタピタ系”衣装でボディライン際立つ
3月15日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」でMCを務めた村重。「アイドルってまじ一生みてられるんだがー！七百五十の型！産まれてきてくれてありがとな！！な存在！」とつづり、当日のオフショットを公開した。
「今日は身体ピタピタ系なお衣装だったので 終始腹を引き締めて！！昨日のチューチュートレイン（まだ言ってる）のおかげで全身筋肉痛でした」「足プルップルでしたが今日も無事乗り越えた！」と添え、衣装姿の写真を投稿。胸元にボリュームを持たせたデザインで、体に沿うようにフィットした白のワンショルダードレスに身を包み、美しい肩とボディラインが際立つショットを披露している。また、自身のInstagramストーリーズで同投稿を引用し「今日はめちゃくちゃセクシーよ！あたし！」と記している。
この投稿は「大人の色気すごい」「メリハリのあるボディライン」「綺麗すぎる」「まさに女神降臨」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「大人の色気すごい」“身体ピタピタ系”衣装でボディライン際立つ
◆村重杏奈、美ボディ輝くワンショルダードレス姿披露
3月15日に開催されたガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」でMCを務めた村重。「アイドルってまじ一生みてられるんだがー！七百五十の型！産まれてきてくれてありがとな！！な存在！」とつづり、当日のオフショットを公開した。
◆村重杏奈の投稿に「大人の色気すごい」と反響
この投稿は「大人の色気すごい」「メリハリのあるボディライン」「綺麗すぎる」「まさに女神降臨」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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